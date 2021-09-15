Иерусалим, 15 сентября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Иран может за два-три месяца нарастить потенциал и произвести достаточное количество материала для изготовления ядерной бомбы. Такое заявление сделал 14 сентября министр обороны Израиля Бени Ганц в интервью журналу Foreign Policy.

Ядерный взрыв

Политик отметил, что дипломатические усилия не помогут замедлить прогресс в сфере ядерного вооружения, которого сумел добиться Иран. Только совместные усилия со стороны США, России, Китая и Европы могут стать инструментом по сдерживанию Ирана.

Кроме того, Бени Ганц пояснил, что в случае успеха у Ирана другие страны не будут бездействовать и в итоге в регионе может начаться гонка ядерных вооружений.

Аналитики предполагают, что Иран за последние несколько месяцев мог создать запас обогащённого урана, достаточный для создания ядерного боезаряда. Представители федеральных ведомств США, предположительно, имеющие доступ к закрытой информации, считают, что Мран сможет выйти на уровень создания ядерного оружия в ближайшие несколько месяцев.