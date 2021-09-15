Улан-Удэ, 15 сентября, 2021, 06:59 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ открыли для горожан после реконструкции площадь Революции. Официальная церемония состоится в ближайшее время, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Администрация Улан-Удэ В Улан-Удэ завершили реконструкцию площади Революции

Работы были проведены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Реконструкция является первым этапом благоустройства территории, прилегающей к Гостиным рядам.

Здесь был построен первый в республике «сухой» фонтан, в котором струи воды поднимаются прямо прямо из-под тротуара. Композицию будут составлять 20 струй воды и светодинамическая подсветка.

«В ходе реконструкции установили 14 новых плавных бионических клумб. Специалисты городского лесхоза создали красивые ландшафтные композиции из растений, произрастающих на всей территории Бурятии», — отметили в мэрии.

Так, на первой клумбе разместилась «Тайга» с саженцами рябины, яблони сибирской, сосны, кедровой сосны, лиственницы, рододендрона. В композиции «Горы» высадили карликовую берёзу, кедровый стланик, бадан, мох, лишайник. Наконец, «Тундра» состоит из кедровой сосны, кедрового стланика и мха.

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