Кызыл, 15 сентября, 2021, 06:50 — ИА Регнум. В Туве с начала 2021 года подтвердили 11 037 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки выявлен 61 новый носитель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Из 61 заболевших мужчин — 30, женщин — 31. По возрасту: детей до 17 лет — 15, от 18 до 49 лет — 26, от 50 до 64 лет — 17, старше 65 лет — 3», — отметили в минздраве.

Госпитализировано за сутки 25 человек. Таким образом, всего по состоянию на 15 сентября в стационарах Кызыла лечатся 284 пациента, состояние 55 из которых оценивается, как тяжёлое.

Свободный коечный фонд составляет около 70% из 410 коек. На амбулаторном лечении остаются 199 носителей коронавируса.