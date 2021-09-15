Биробиджан, 15 сентября, 2021, 07:03 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев 15 сентября приедет в ЕАО, чтобы посетить этнокультурный лицей и провести совещание. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

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Темой совещания станет финансирование объектов социальной инфраструктуры в ЕАО и благоустройство региона. Также в ходе рабочей поездки Юрий Трутнев намерен посетить в Биробиджане этнокультурный лицей №23, преподавание в котором организовано с соблюдением еврейских традиций.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии разбираются, как так получилось, что федеральные деньги на благоустройство парка в Биробиджане выделены, но до подрядчика не дошли. В ситуацию вмешалась прокуратура.