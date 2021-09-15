Москва, 15 сентября, 2021, 06:43 — ИА Регнум. Дискредитация выборов в России со стороны Запада идёт давно, и хоть она и не такая грубая, как прежде, но не менее лживая. Об этом в интервью «Российской газете» заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Cikrf.ru Элла Памфилова

«Целенаправленная работа по дискредитации выборов идет довольно давно, и она хорошо организована, хорошо оплачивается западными «партнерами» и уже не такая грубая, как раньше, но не менее лживая и лицемерная», — сказала Памфилова.

Она назвала размах, с которым идёт работа по дискредитации выборов в России со стороны Запада, «небывалым»: «Вся наша «свежая» эмиграция на подхвате, каждый день «трудятся» на этой «плодоносящей» ниве. Мы каждый день отбиваем разного рода нападки, нам не привыкать».

Она выразила уверенность в том, что жители России «во всём сами разберутся, без лицемерных подсказок извне».