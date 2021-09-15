Хабаровск, 15 сентября, 2021, 06:48 — ИА Регнум. В Хабаровске студент Дальневосточного государственного университета путей сообщения грозил подорвать здание учебного учреждения.

Хабаровск

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По словам спасателей прибывших на место происшествия, парень о взрыве в 324-й аудитории сказал во время лекции. Всех студентов вывели из помещения, «лжетеррориста» обыскали и ничего не нашли.

Чуть позже занятия продолжились. Специалисты и полиция разбираются в произошедшем.

Помощь медиков никому не понадобилась, пишет телеграм-канал «Amur Mash».

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники городской администрации Биробиджана были эвакуированы из здания после получения информации о заложенном в здании взрывном устройстве.