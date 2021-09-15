Каракас, 15 сентября 2021, 06:43 — REGNUM В Венесуэлу с официальным визитом 14 сентября прибыл генеральный секретарь Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо. Об этом МИД республики сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Мохаммед Баркиндо
Мохаммед Баркиндо
Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres

«Министр иностранных дел Феликс Пласенсия тепло приветствует генерального секретаря ОПЕК Мухаммеда Баркиндо во время официального визита на родину Боливара и Чавеса», — говорится в сообщении с видеороликом встречи Баркиндо в аэропорту Каракаса.

«Для меня большая честь принимать генерального секретаря Баркиндо от имени боливарианского правительства. Добро пожаловать в Венесуэлу, колыбель свободы!»
глава МИД Венесуэлы Феликс Пласенсия

Ранее генеральный секретарь ОПЕК отмечал в своей статье, что его визит в Венесуэлу выражает «благодарность и симпатию», которую испытывает по отношению к этой стране «вся семья ОПЕК». Баркиндо подчеркнул, что республика, принявшая непосредственное участие в создании организации в 1960 году, «сыграла ключевую роль» как в её становлении, так и в преодолении последующих кризисов.

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