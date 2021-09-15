Новосибирск, 15 сентября, 2021, 06:39 — ИА Регнум. Новосибирская область получит дополнительные федеральные средства на поддержку производителей зерновых культур. Такое решение приняла комиссия Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

Зерновые

«Принято решение направить дополнительные 161,5 млн рублей на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур», — прокомментировал первый заместитель председателя Государственной думы Александр Жуков.

Отметим, в текущем году одобрены изменения в структуре мероприятий госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области», касающиеся федеральных мер поддержки производителей муки, хлеба и хлебобулочных изделий. В соответствии с ними, производителям муки возмещается часть затрат на закупку продовольственной пшеницы, производителям хлеба и хлебобулочных изделий — на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий.