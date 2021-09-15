Красноярск, 15 сентября, 2021, 06:39 — ИА Регнум. Двоих мужчин, подозреваемых в вербовке в ряды террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были выявлены сотрудниками Федеральной службы безопасности в Красноярске. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба ГУ ФСБ по Красноярскому краю.

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По предварительным данным, были задержаны двое граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона. Они подозреваются в том, что прибыв в город Красноярск осуществляли работу по распространению террористической идеологии и занимались вербовкой в ряды радикального террористического движения.

Оба подозреваемых были арестованы, в отношении них были заведены уголовные дела.

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