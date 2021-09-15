Каракас, , 06:37 — REGNUM Генпрокуратура Венесуэлы открыла расследование в отношении оппозиционера Хуана Гуайдо по делу об установлении контроля над компанией Monomeros. Об этом в своём аккаунте в Twitter заявил генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Сааб.

Хуан Гуайдо (сс) Jonas Pereira. Agência Senado

Компания Monomeros является колумбийской «дочкой» государственной химической компании Pequiven.

По словам Сааба, Гуайдо подозревается в «злоупотреблении полномочиями, государственной измене, преступном сговоре, хищении активов и участии в преступном сообществе».

Возглавляемая Хуаном Гуайдо и контролировавшая Национальную ассамблею Венесуэлы в марте 2019 года оппозиция назначила с помощью однопалатного парламента новый временный совет директоров для Pequiven и Monomeros.