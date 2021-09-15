Порт-о-Пренс, , 06:34 — REGNUM Сенат Гаити решил перенести церемонию объявления председателя верхней палаты парламента Жозефа Ламбера временным президентом страны, сообщает портал Juno7.

Гаити Marcello Casal Jr/ABr

Предполагалось, что мероприятие пройдет вечером 14 сентября, однако из-за уличных беспорядков церемонию пришлось перенести на неопределенный срок. При этом еще в июле сенат называл Ламбера временным президентом, но церемония инаугурации не проводилась. Позднее политики Гаити отказались от идеи назначать врио главы государства до выборов.

Тем не менее сенат все же намерен объявить Ламбера временным президентом из-за политического кризиса в Гаити.

Как сообщало ИА REGNUM, политический кризис в Гаити начался после убийства президента страны Жовенеля Моиза. 7 июня группа вооруженных боевиков напала на его резиденцию, Моиз скончался от полученных огнестрельных ранений.

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