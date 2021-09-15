Улан-Удэ, 15 сентября, 2021, 06:32 — ИА Регнум. В Бурятии 22−25 сентября состоится съезд представителей общественно-культурных старообрядческих организаций. Мероприятие организовано в рамках встречи старообрядцев мира «Путь Аввакума», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Аркадий Зарубин Староверы Бурятии. Село Тарбагатай

Участники прибудут из разных регионов страны, а также Молдавии и Румынии. Диалоговые площадки этнофорума организуют в Мухоршибирском, Тарбагатайском и Кабанском районах республики.

«Мы собираем на этот фестиваль лучшие образцы народного творчества. Будет создан уникальный контент, призванный рассказать жителям Бурятии о традициях, обычаях старообрядцев. Наша цель — сохранение устного, нематериального наследия», — отметил замминистра культуры Бурятии Николай Емонаков.

По мнению соорганизатора съезда Леонида Белых, форум также должен объединить народы, проживающие в Бурятии, в связи с чем он предложил задействовать в мероприятии татар, бурятов, русских и так далее.

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