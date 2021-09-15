Владивосток, 15 сентября, 2021, 06:55 — ИА Регнум. В Приморье 89 288 жителей, завершивших вакцинацию от COVID-19, зарегистрировались на розыгрыш ценных призов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Те, кто хочет поучаствовать в розыгрыше автомобилей и квартир могут привиться до 15 сентября включительно.

Зарегистрироваться необходимо до 20 сентября на региональном портале госуслуг и получить уникальный код участника жеребьёвки.

Победители будут объявлены 25 сентября.

На утро 15 сентября от COVID-19 в Приморье привились 402 497 жителей.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке стартовала акция «Победим COVID вместе». Её цель — создать коллективный иммунитет с помощью вакцинации от коронавируса.