Якутск, 15 сентября, 2021, 06:46 — ИА Регнум. В Якутии темпы заболеваемости коронавирусом нарастают в основном в сёлах, а не в райцентрах. В связи с этим глав поселений обязали следить за соблюдением противоэпидемических мер и вакцинацией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября в пресс-службе правительства республики.

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«В этой связи главы районов должны чётко довести до глав поселений, что в их ответственности находится широкий круг вопросов, начиная от вакцинации и своевременному выявлению заболевших и их контактных лиц, заканчивая принятием ограничительных мер», — говорится в сообщении.

На особом контроле главам сёл поручено держать ситуацию в школах и детских садах. Там должны своевременно анализировать заболеваемости детей и педагогов, быстро принимать карантинные меры в случае выявления COVID-19.

В целом в населённых пунктах республики намерены чаще проводить дезинфекцию в общественном транспорте, в офисах, магазинах и подъездах многоквартирных домов.

Как сообщало ИА REGNUM, в реанимации ковидных госпиталей Якутии находятся 109 жителей республики, 30 из них — на ИВЛ. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в республике остаётся сложной, количество новых случаев выявления инфекции растёт.