Москва, 15 сентября, 2021, 06:31 — ИА Регнум. После смерти супруга или супруги, имеющего пенсию выше, чем у его жены (мужа), вдова или вдовец могут претендовать на неё взамен своей. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Отмечается, что таким правом может воспользоваться овдовевший супруг по достижении пенсионного возраста или признания инвалидом.

При этом подобный переход не всегда является выгодным шагом, предупредили в ПФР.

«Фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости. Поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у его мужа (жены)», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается также, что в случае перехода на пенсию скончавшегося супруга или супруги «новая» пенсия лишится спецдоплат — к примеру, за северный или сельский стаж. Не повышается она и при достижении 80 лет.

«Также не повышается пенсия при достижении 80-летнего возраста», — уточнили в ведомстве.

Для установления пенсии по случаю потери кормильца требуется факт нахождения на иждивении на день смерти супруга или потери источника средств к существованию, а работающие овдовевшие пенсионеры не получат такой возможности.

При этом вернуться к получению пенсии по старости можно в любое время — для этого нужно подать соответствующее заявление.