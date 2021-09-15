В ПФР назвали способы получения более высокой пенсии умерших супругов
Москва, 15 сентября, 2021, 06:31 — ИА Регнум. После смерти супруга или супруги, имеющего пенсию выше, чем у его жены (мужа), вдова или вдовец могут претендовать на неё взамен своей. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда РФ.
Отмечается, что таким правом может воспользоваться овдовевший супруг по достижении пенсионного возраста или признания инвалидом.
При этом подобный переход не всегда является выгодным шагом, предупредили в ПФР.
«Фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости. Поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у его мужа (жены)», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Отмечается также, что в случае перехода на пенсию скончавшегося супруга или супруги «новая» пенсия лишится спецдоплат — к примеру, за северный или сельский стаж. Не повышается она и при достижении 80 лет.
«Также не повышается пенсия при достижении 80-летнего возраста», — уточнили в ведомстве.
Для установления пенсии по случаю потери кормильца требуется факт нахождения на иждивении на день смерти супруга или потери источника средств к существованию, а работающие овдовевшие пенсионеры не получат такой возможности.
При этом вернуться к получению пенсии по старости можно в любое время — для этого нужно подать соответствующее заявление.