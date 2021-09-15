Владивосток, 15 сентября, 2021, 06:29 — ИА Регнум. Арбитраж Приморского края получил многомиллионный иск, адресованный ООО «Морской порт «Суходол». Претензии на более чем 131 млн рублей пока суд не принял к производству, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Московское ООО «Деха Тех», работающее в сфере производства электромонтажных работ, обратилось с претензиями 10 сентября 2021 года. Сумма иска — 131 487 925,9 рубля. Детали пока не сообщались.

Напомним, ООО «Морской порт «Суходол» учреждено в декабре 2012 года. Владельцами являются основатель АО «Холдинговая компания «Сибирский деловой союз», №177 в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России — 2020» Михаил Федяев — 25,1%, бывший депутат Госдумы Владимир Гридин — 25,1%, компания «РЖД — Инфраструктурные проекты» — 25% и «Центр развития портовой инфраструктуры». Последнее стало участником соглашения, в рамках которого планируется создать новый портово-перегрузочный комплекс. Соглашение было подписано в рамках VI Восточного экономического форума.

Новый порт на Дальнем Востоке — кто снимет сливки с проекта?