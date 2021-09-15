Вашингтон, 15 сентября, 2021, 06:19 — ИА Регнум. Четыре новые модели смартфонов iPhone — 13, 13 Mini, 13 Pro, 13 Pro Max — представила американская компания Apple 14 сентября, сообщается на сайте организации.

Fernando Coelho Street Photography Apple

Версии iPhone 13 и iPhone 13 mini получат уменьшенный вырез на дисплее с диагональю 6,1 и 5,4 дюйма соответственно. Их также оснастят процессором A15 Bionic и батареей с увеличенной емкостью. Смартфоны 13 Pro и 13 Pro Max будут иметь экраны 6,1 и 6,7 дюйма соответственно, частота обновления которых составит 120 Гц.

Кроме того, компания выпустила анонс нового планшета iPad девятого поколения с дисплеем 10,2 дюйма и процессором A13 Bionic. Помимо этого, был представлен и обновленный iPad mini, имеющий экран 8,3 дюйма и чип A15 Bionic.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее служба технической поддержки Apple предупредила, что воздействие вибрации определенной частоты способно повредить механизм оптической стабилизации в камерах смартфонов iPhone.