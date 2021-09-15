Флорида, США, 15 сентября, 2021, 06:13 — ИА Регнум. Два мальчика-подростка были арестованы по подозрению в планировании нападения со стрельбой на местную школу в американском штате Флорида. Об этом 15 сентября сообщает портал Lad Bible.

ru.torange.biz Стрельба

Подростки 13-ти и 14-ти лет из города Лихай-Акрс в округе Ли были взяты под стражу сотрудниками полиции после проведённого расследования деталей планируемого нападения на школу. Шериф округа Кармине Марсено пояснил, что мальчики тщательно изучали все ранее произошедшие случаи нападения на школу. Они интересовались способами изготовления самодельных бомб и информацией о том, как нелегально приобрести оружие.

Во время обыска по месту проживания подростков у них было изъято несколько ножей и огнестрельное оружие. Задержанным было предъявлено обвинение в подготовке к массовой стрельбе. Уточняется, что школьники будут содержаться в центре для несовершеннолетних правонарушителей до окончания полной экспертизы их психического здоровья.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании подозреваемого в стрельбе на территории школы в Северной Каролине, в результате которой скончался один человек.