Улан-Удэ, 15 сентября, 2021, 06:13 — ИА Регнум. В Бурятии с 13 сентября снят особый противопожарный режим, в связи с чем доступ в леса Улан-Удэ открыт до посещения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации столицы республики.

Станислав Жуковский. Осенний лес. 1911

Площадь городские лесов достигает 8,6 тыс. гектаров. При этом за весь пожароопасный период 2021 года здесь было зарегистрировано лишь три небольших пожара на общей площади 0,06 гектара.

Тем не менее, в городском лесничестве предупредили горожан о запрете на разведение костров в лесах, проведение пожароопасных работ, сжигание мусора и сухой травы.

«Лесничеством и сотрудниками полиции ежедневно проводится патрулирование лесов. За несоблюдение правил нарушителям грозит административный штраф до пяти тысяч рублей», — добавили в мэрии.