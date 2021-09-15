Канберра, 15 сентября, 2021, 06:10 — ИА Регнум. В австралийском городе Эмеральд, расположенном в 800 километрах к северо-западу от Брисбена, столицы штата Квисленд, в ночь на 15 сентября в результате обрушения на угольной шахте погиб человек. Об этом сообщает вещательная корпорация ABC.

Pixabay.com В шахте

По информации полиции штата, 60-летний шахтёр, получивший тяжёлые травмы в результате обрушения части стены и потолка шахты, скончался на месте. Ещё двух горняков, также оказавшихся под завалом, освободили спасатели, им была оказана медицинская помощь. В настоящее время 20-летний пострадавший, состояние которого оценивается, как тяжёлое, перевезён в госпиталь Рокхэмптона. Другой, с травмами средней тяжести, получил медицинскую помощь в больнице Эмеральда и был отпущен домой.

В настоящее время на шахте остановлены все работы по добыче угля. Сотрудники аварийных служб и правоохранители устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайской провинция Цинхай на месте затопления шахты в уезде Гангца найдены тела 19 горняков.