Якутск, 15 сентября, 2021, 06:25 — ИА Регнум. В Якутии за сутки потушили один лесной пожар и обнаружили два новых. Итого в республике действует 51 возгорание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Лесной пожар

Читайте также: В Якутии отменили режим ЧС по лесным пожарам

Там подчеркнули, что приближённых и угрожающих населённым пунктам пожаров нет. Вместе с тем, леса горят в десяти километрах от трёх населённых пунктах в Вилюйском, Чурапчинском и Амгинском районах республики.

«Для снятия потенциальной угрозы населённому пункту Кюбяинде Вилюйского района задействованы специалисты МЧС России. Для мониторинга обстановки и передислокации личного состава на территории республики привлекалось 9 воздушных судов от РСЧС. Сегодня 6 воздушных судов авиакомпании «Полярные авиалинии» продолжат работу», — отметил начальник Главного управления МЧС России по Якутии Павел Гарин.

С огнём борются 468 человек, задействована 91 единица техники. Основные силы направлены на тушение шести возгораний в Усть-Майском районе республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября указом главы Якутии в республике отменён режим ЧС по лесным пожарам. Поводом для отмены режима ЧС регионального масштаба названы локализация крупных лесных пожаров и отсутствие угрозы населённым пунктам и объектам экономики.