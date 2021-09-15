В Якутии за сутки потушили один лесной пожар, обнаружили два новых
Якутск, 15 сентября, 2021, 06:25 — ИА Регнум. В Якутии за сутки потушили один лесной пожар и обнаружили два новых. Итого в республике действует 51 возгорание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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Там подчеркнули, что приближённых и угрожающих населённым пунктам пожаров нет. Вместе с тем, леса горят в десяти километрах от трёх населённых пунктах в Вилюйском, Чурапчинском и Амгинском районах республики.
С огнём борются 468 человек, задействована 91 единица техники. Основные силы направлены на тушение шести возгораний в Усть-Майском районе республики.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября указом главы Якутии в республике отменён режим ЧС по лесным пожарам. Поводом для отмены режима ЧС регионального масштаба названы локализация крупных лесных пожаров и отсутствие угрозы населённым пунктам и объектам экономики.