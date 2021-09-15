Иволгинский район, Бурятия, 15 сентября, 2021, 06:06 — ИА Регнум. На трассе Р-258 «Байкал» в Бурятии вечером 14 сентября произошло ДТП, в котором пострадал малолетний ребёнок. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД.

УГИБДД по Бурятии ДТП в Бурятии

По данным ведомства, в 500 метрах от села Сотниково 28-летний водитель Subaru Impreza не справился с управлением и выехал на встречную полосу, врезавшись в автомобиль Nissan Almera под управлением мужчины 1985 года рождения.

«В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и 28-летний пассажир Субару, а также пассажиры Ниссана — женщина 1986 года рождения и 4-летний ребенок», — отметили в управлении.

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