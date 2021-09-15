Налоговая служба банкротит рыбоперерабатывающий завод в Приморье
Владивосток, 15 сентября, 2021, 05:57 — ИА Регнум. К рыбоперерабатывающему заводу Приморского края — ООО «Рыбоперерабатывающий завод Сахалин» подан банкротный иск. Претензии налоговой службы арбитраж региона рассмотрит 8 ноября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.
Исковое заявление от межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №13 по Приморскому краю поступило 8 сентября 2021 года. Позднее дело принято судьей Самофалом.
Сумма исковых требований — 753 194,24 рубля. В качестве арбитражного управляющего предлагается участник ассоциации арбитражных управляющих «Содружество» из Санкт-Петербурга.
В июле 2020 года с рыбозавода «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» взыскало 3,6 млн рублей основного долга и 133 тыс. рублей пени по договору поставки водных биоресурсов
По данным ЕГРЮЛ, завод создан в мае 2018 года. Владелец — Мария Семенова, директор — Антон Семенов. Основной вид деятельности — переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков.
Семенов также являлся владельцем обанкроченной компании «Рыбный штурман».