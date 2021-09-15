Владивосток, 15 сентября, 2021, 05:57 — ИА Регнум. К рыбоперерабатывающему заводу Приморского края — ООО «Рыбоперерабатывающий завод Сахалин» подан банкротный иск. Претензии налоговой службы арбитраж региона рассмотрит 8 ноября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Исковое заявление от межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №13 по Приморскому краю поступило 8 сентября 2021 года. Позднее дело принято судьей Самофалом.

Сумма исковых требований — 753 194,24 рубля. В качестве арбитражного управляющего предлагается участник ассоциации арбитражных управляющих «Содружество» из Санкт-Петербурга.

По данным ЕГРЮЛ, завод создан в мае 2018 года. Владелец — Мария Семенова, директор — Антон Семенов. Основной вид деятельности — переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков.

Семенов также являлся владельцем обанкроченной компании «Рыбный штурман».