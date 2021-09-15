Москва, 15 сентября, 2021, 05:49 — ИА Регнум. Поставки шампанского из Франции в Россию возобновлены по решению Межпрофессионального комитета вин Шампани. Об этом 15 сентября сообщила пресс-служба комитета.

Fansshare.com Шампанское

Поставки шампанского были приостановлены в июле в связи с вступлением в силу нового российского закона о маркировке. Сопредседатель комитета Жан-Мари Барийер уточнил в беседе с Agence France-Presse, что французские виноделы намерены чтить букву российского закона.

«Речь также идет о том, чтобы еще больше не ставить в неблагоприятное положение российских клиентов и потребителей с приближением новогодних праздников», — добавил Барийер.

В августе правительство РФ разрешило поставщикам шампанского не менять названия товара в заявлениях, которые подавались компаниями на выдачу марок для торговли в России.

Напомним, поставки шампанского из Франции в Россию были прекращены после того, как виноделы узнали о новом российском законе, предусматривающем использование название «шампанское» только для вин российского производства. Для вин, поставляемых из-за рубежа, было предложено использовать маркировку «игристое вино». Новый закон вызвал недовольство у виноделов Франции, а Комитет вин Шампани (Comité Champagne) обратился к дипломатам Франции и Европейского союза с просьбой добиться пересмотра этого закона.