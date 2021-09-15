Благовещенск, 15 сентября, 2021, 06:02 — ИА Регнум. На территории Приамурья с 20 сентября введут особый противопожарный режим. Причиной таких ограничительных мер стал прогноз синоптиков, по мнению которых осень в регионе будет тёплой и сухой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября в пресс-службе правительства области.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

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Таким образом Амурская область готовится к пожароопасному сезону. В конце сентября в регионе прогнозируется пониженное количество осадков и температура воздуха — днём до +17.

«Данные метеоусловия способствуют быстрому высыханию травянистой растительности. Учитывая, что обильные осадки летом привели к бурному росту травы и кустарников, это может осложнить лесопожарную обстановку. Кроме того, переувлажнение почвы, также вследствие интенсивных осадков, негативно сказывается на оперативности прибытия лесопожарных формирований наземным транспортом к местам возгораний», — отметил министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексей Севостьянов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 7 сентября в Амурской области были частично подтоплены или повреждены наводнением 19 автомобильных дорог. Десять из них размокли и теперь не соответствуют нормативным требованиям.