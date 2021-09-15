В Амурской области вводят особый противопожарный режим
Благовещенск, 15 сентября, 2021, 06:02 — ИА Регнум. На территории Приамурья с 20 сентября введут особый противопожарный режим. Причиной таких ограничительных мер стал прогноз синоптиков, по мнению которых осень в регионе будет тёплой и сухой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября в пресс-службе правительства области.
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Таким образом Амурская область готовится к пожароопасному сезону. В конце сентября в регионе прогнозируется пониженное количество осадков и температура воздуха — днём до +17.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 7 сентября в Амурской области были частично подтоплены или повреждены наводнением 19 автомобильных дорог. Десять из них размокли и теперь не соответствуют нормативным требованиям.