Сеул, 15 сентября, 2021, 05:48 — ИА Регнум. Южная Корея планирует отказаться от пластиковых отходов к 2050 году, заявил президент республики Мун Чжэ Ин в ходе пресс-конференции.

Флаги Южной Кореи

«Южная Корея будет укреплять международное сотрудничество с тем, чтобы решить проблему пластиковых отходов, загрязняющих Мировой океан», — заявил он.

По словам президента страны, Южная Корея к 2030 году сократит количество пластиковых отходов на 60%. При этом к 2050 году планируется полный отказ от пластикового мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Южной Корее проводился опрос на тему использования пластиковых изделий и пластиковых отходов. Согласно его результатам, 97,8% респондентов назвали загрязнение окружающей среды пластиком серьезной проблемой. При этом 81,3% участников опроса высказались за сокращение пластиковых отходов.