Вашингтон, , 05:42 — REGNUM Программу военной помощи Египту на сумму $130 млн приостановят власти США из-за ситуации с защитой прав человека в этой республике, заявил представитель американского Госдепартамента, 14 сентября сообщило агентство Reuters.

Армия Египта Tech. Sgt. H. H. Deffner

Он подчеркнул, что помощь будет возобновлена только в случае приятия конкретных мер по улучшению указанной ситуации. Вместе с тем представитель ведомства отметил, что президенты США и Египта «разделяют приверженность прочному и результативному партнерству» двух стран, а Белый дом поддерживает развитие отношений между государствами, включая «видимые и устойчивые» улучшения в сфере прав человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи Украине на сумму $60 млн.

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