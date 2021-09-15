Кемерово, 15 сентября, 2021, 05:43 — ИА Регнум. Кемеровская ГРЭС возобновила подачу электроэнергии. Об этом сообщила Сибирская генерирующая компания.

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«Начинается поэтапное подключение обесточенных потребителей в городе. С причинами срабатывания автоматики на электростанции будет разбираться специальная комиссия технических специалистов», — уточнили в СГК.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что рано утром сегодня, 15 сентября, на Кемеровской ГРЭС произошло короткое замыкание на высоковольтном оборудовании. В результате было прекращена подача электроэнергии по одной из линий электропередачи.