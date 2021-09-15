Якутск, 15 сентября, 2021, 05:59 — ИА Регнум. В реанимации ковидных госпиталей Якутии находятся 109 жителей республики, 30 из них — на ИВЛ. О тяжёлой ситуации с коронавирусом в республике корреспонденту ИА REGNUM сообщили 15 сентября в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Количество случаев COVID-19 увеличивается в регионе ежедневно. За сутки заболели коронавирусом 169 человек (днём ранее — 163), семь якутян погибли (днём ранее — пять). Всего с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 51 162 жителей Якутии, из них погибли 1120 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на второй неделе сентября якутяне заражались коронавирусом на 7% чаще, чем в начале месяца. Всего за неделю с 6 по 12 сентября заболели COVID-19 1085 якутян.