Южно-Сахалинск, 15 сентября, 2021, 05:31 — ИА Регнум. Из Южно-Сахалинска в Анивский район утром 15 сентября отправилась группа спасателей для помощи полиции в поисках пропавшей женщины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

ГУ МВД по Омской области Поиски человека

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Женщина 1990 года рождения ушла из дома 12 сентября и до сих пор о её местонахождении ничего неизвестно. К её поискам подключились шесть спасателей и три единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке очередной грибник не вернулся из леса 12 сентября. Сразу же после поступления информации и пропаже мужчины 1988 года рождения начались поиски.