Якутск, 15 сентября, 2021, 05:23 — ИА Регнум. В Якутии с 15 сентября открыт сезон осенней охоты. Это стало возможно в результате отмены главой республики Айсеном Николаевым режима ЧС, вводимого из-за лесных пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

Yarregion.ru Охота

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Охотников просят неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и использовать только разрешенные орудия и способы охоты. На водоплавающих птиц разрешено охотиться до их отлёта, на боровую дичь до 31 декабря. Охотиться нельзя только на зайцев, такое ограничение действует в центральных и заречных районах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на охоту был установлен в связи с действием режима ЧС из-за пожаров в лесах Якутии. За лето обгорело более 7 млн га природной территории республики.