Южно-Сахалинск, 15 сентября, 2021, 04:59 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске 15 сентября состоялись пожарно-тактические учения в торгово развлекательном комплексе «Сити-Молл», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Николай Хижняк ИА REGNUM Подготовка к учениям

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По легенде учений на пятом этаже комплекса в детской игровой комнате произошло задымление.

«Пожарно-спасательные подразделения отрабатывают действия по эвакуации людей и тушению пожаров в местах массового пребывания людей», — пояснили в ведомстве.

В учениях приняли участие 43 человека и восемь единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в гимназии № 1 Ханты-Мансийска за сутки дважды эвакуировали людей из-за срабатывания пожарной сигнализации.