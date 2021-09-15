На Сахалине в ТЦ спасатели тренировались тушить пожар в игровой комнате
Южно-Сахалинск, 15 сентября, 2021, 04:59 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске 15 сентября состоялись пожарно-тактические учения в торгово развлекательном комплексе «Сити-Молл», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.
Николай Хижняк ИА REGNUM
Подготовка к учениям
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По легенде учений на пятом этаже комплекса в детской игровой комнате произошло задымление.
«Пожарно-спасательные подразделения отрабатывают действия по эвакуации людей и тушению пожаров в местах массового пребывания людей», — пояснили в ведомстве.
В учениях приняли участие 43 человека и восемь единиц техники.
Как сообщало ИА REGNUM, в гимназии № 1 Ханты-Мансийска за сутки дважды эвакуировали людей из-за срабатывания пожарной сигнализации.