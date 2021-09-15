Якутск, 15 сентября, 2021, 05:09 — ИА Регнум. Своевременность вылетов воздушных судов «Якутии» из аэропорта Якутска в 2021 году составила менее 40%. К такому выводу пришёл Ространснадзор, проанализировавший качество деятельности авиакомпании. Официальное письмо руководителя ведомства Виктора Басаргина к главе Якутии Айсену Николаеву 15 сентября опубликовал телеграм-каналом News of Yakutia.

Johannes Самолёт Boeing 737 авиакомпании «Якутия»

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«Анализ деятельности авиаперевозчика и характер выявленных нарушений демонстрирует неспособность руководства авиакомпании надлежащим образом исполнять свои должностные обязанности по обеспечению безопасности и регулярности полётов», — пришли к выводу в Ространснадзоре.

Помимо постоянных задержек рейсов авиакомпанию обвинили в ненадлежащем уходе за самолётами, частых ЧП, сокрытии авиационных инцидентов и недостаточной компетентности персонала.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Ространснадзора России Виктор Басаргин в официальном письме предупредил главу Якутии Айсена Николаева, что летать авиакомпанией республики небезопасно.