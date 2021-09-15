Париж, 15 сентября, 2021, 04:48 — ИА Регнум. Основным лотом на открывающихся онлайн-торгах аукционного дома Sotheby's станет одна из знаменитых двууголок Наполеона. Об этом 14 сентября сообщили представители аукционного дома в Париже.

Наполеон на острове Эльба

Аукцион, на котором будут представлены около тысячи артефактов, связанных с французским императором, состоится с 15 по 22 сентября. В Sotheby's уточнили, что выставленная на торги шляпа «путешествовала вместе с Наполеоном во время военной кампании 1807 года». Именно её Наполеон носил во время встречи с русским императором Александром I в Тильзите.

Двууголки или бико́рн (англ. bicorne, фр. bicorne) были любимым фасоном шляп у Наполеона. Всего было идентифицировано 19 двууголок, принадлежащих Наполеону, из них большинство находятся в музейных коллекциях. Представленная на аукционе двууголка, как ожидается, может быть продана не менее чем за $600 тыс.

Ранее ИА REGNUM сообщало о редком кабриолете Mercedes-Benz 2013 года выпуска, который был выставлен на торги аукционным домом Sotheby's.