Якутск, 15 сентября, 2021, 04:54 — ИА Регнум. Руководитель Ространснадзора России Виктор Басаргин в официальном письме предупредил главу Якутии Айсена Николаева, что летать самолётами авиакомпании «Якутия» небезопасно. Воздушные суда перевозчика могут подниматься в воздух, будучи неисправными, и работа персонала также оставляет желать лучшего, говорится в документе, опубликованном телеграм-каналом News of Yakutia 15 сентября.

Sledcom.ru Самолет авиакомпании «Якутия»

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В письме Виктор Басаргин отметил, что за 2019−2021 годы с авиапарком якутской компании произошло более 46 авиационных событий при том, что часть инцидентов авиаперевозчик просто скрыл. Только в 2021 году «Якутия» утаила от надзорного органа 55 происшествий, «что соответственно не позволило предпринимать адекватные корректирующие меры по недопущению возникновения угроз безопасности полётов».

«Скрывались случаи невыпуска шасси, превышения максимально допустимых оборотов двигателей, резкого падения давления в гидросистеме и т. д.», — говорится в письме.

Также выявлено более 25 случаев, когда пилоты самолётов «Якутии» «принимали «авантюрные решения» и совершали посадку при нестабилизированном заходе без ухода на второй круг, чем подвергали неоправданному риску пассажиров авиакомпании».

Не менее 70 раз пассажиров авиакомпании перевозили воздушные суда, не прошедшие должным образом техническое обслуживание. В 36 случаях у «Якутии» отказывала авиационная техника, но неисправности просто не устраняли. В пример приводится ситуация 16 августа, когда у «Боинга 737», принадлежащего «Якутии», была выявлена недопустимая вибрация в турбине двигателя, и до его починки воздушное судно совершило 30 коммерческих полётов.

В списке также перечислены нарушение процедур и технологии технического обслуживания самолётов, непрохождение необходимого обучения инженерно-техническим персоналом компании, переставление деталей с одного самолёта на другой без проверок и отметок в документах, хранение особо ответственных материалов и компонентов судов в ненадлежащих условиях. Всё это дополняется тем фактом, что даже на нарушения, которые были выявлены и предписаны к устранению, авиакомпания закрыла глаза.

« Ситуация требует Вашего вмешательства для исключения возникновения негативных последствий от деятельности авиаперевозчика », — написал Виктор БасаргинАйсену Николаеву.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года пермская компания ООО «ВТК-Авиа» предъявила претензии авиакомпании «Якутия» на более чем 378,8 млн рублей. Конфликт возник в рамках договора по ремонту воздушных судов.