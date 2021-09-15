Сеул, 15 сентября, 2021, 04:42 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 2080 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея

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Из них 2057 случаев заражения связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в страну из-за границы. Центр отмечает, что впервые за последние шесть дней в республике выявляют более 2 тыс. инфицированных за сутки. При этом в Южной Корее уже на протяжении 70 дней подряд ежедневно выявляют более тысячи зараженных.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 277 989. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 13 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 2380 человек.