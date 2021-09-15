Кемерово, 15 сентября, 2021, 04:38 — ИА Регнум. В Кузбассе рано утром сегодня, 15 сентября, на Кемеровской ГРЭС произошло короткое замыкание на высоковольтном оборудовании. Об этом сообщает Сибирская генерирующая компания.

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«В результате была прекращена подача электроэнергии по одной из линий электропередачи. Специалисты выясняют причины срабатывания автоматической защиты. Визуальный осмотр никаких признаков повреждения не дал. Обеспечение теплом города происходит в обычном режиме», — уточнили в СГК.

В компании отметили, что подача электроэнергии в городскую электросеть будет возобновлена в ближайшее время.