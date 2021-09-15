Тюмень, 15 сентября, 2021, 04:37 — ИА Регнум. В Тюменской области наблюдается значительный рост налоговых поступлений по всем доходным источникам в консолидированные бюджеты Российской Федерации, Тюменской области, а также страховых взносов в государственные внебюджетные фонды за первое полугодие 2021 года по сравнению с показателями аналогичного периода 2020 года. Об этом сообщает региональное управление Федеральной налоговой службы.

Бюджет

По состоянию на 1 июля 2021 года поступления в консолидированный бюджет РФ и в государственные внебюджетные фонды составили 119,33 млрд рублей. Это на 14,6% выше показателя января — июня 2020 года.

Без учёта страховых платежей, зачисляемых в государственные внебюджетные фонды, размер поступлений составил 78,576 млрд рублей, что на 15% выше уровня поступлений соответствующего периода 2020 года.

Удельный вес поступлений в федеральный бюджет составил — 44,5%, в бюджет Тюменской области — 55,5%.

В структуре налоговых доходов федерального бюджета на долю НДС приходится 91,4% поступлений, на налог на прибыль 5,7% и на акцизы по подакцизным товарам 1,3%.

В бюджет Тюменской области объём поступлений, относительно аналогичного периода 2020 года вырос на 22,3% и составил 43, 611,8 млрд рублей. В структуре налоговых доходов областного бюджета за январь — июнь 2021 года на долю НДФЛ приходится 41,6%, налога на прибыль — 31%, имущественных налогов — 15,6%, налогов на совокупный доход — 7,3%.