Владивосток, 15 сентября, 2021, 04:27 — ИА Регнум. Уникальный случай появления на свет детёныша белухи в условиях дельфинария произошёл в Приморском крае. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба Приморского океанариума во Владивостоке.

Programmes.putin.kremlin.ru Белуха

Белушонок родился у белухи Джессики, отмечается, что детёныш появился на свет самостоятельно, помощь людей морским животным не понадобилась. Руководитель дельфинария Приморского океанариума Игорь Костычев рассказал, что маленькая самочка белухи в первые же сутки стала питаться материнским молоком, хотя у белух такое случается достаточно редко.

Самец белухи по кличке Лер тоже принимает участие в воспитании малышки. Оба родителя подталкивали белушонка к поверхности воды, помогая вдохнуть воздух. На первых порах детёныши белух плавают не очень уверенно, поэтому им нужна помощь родителей. Сейчас белушонок переживает первую в своей жизни линьку.

Случай рождения детёныша у белых китов в условиях дельфинария является первым для России. После завершения «ясельного» карантина, когда детёныш окрепнет, за ним будут наблюдать учёные. Малыш останется с матерью как минимум до двух лет.

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