Екатеринбург, 15 сентября, 2021, 04:10 — ИА Регнум. Расположенную в Таджикистане 201-ю российскую военную базу с инспекторской проверкой посетил начальник штаба Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Михаил Теплинский. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Колонна 201-й военной базы России вблизи границы Таджикистана с Афганистаном

В рамках визита Теплинский встретился с начальником генерального штаба — первым заместителем министра обороны Таджикистана генерал-лейтенантом Эмомали Собирзода.

пресс-служба ЦВО «В беседе они обсудили вопросы предстоящих учений с силами разведки вооружённых сил государств ОДКБ «Поиск-2021», подразделений материально-технического обеспечения «Эшелон-2021» и Коллективных сил оперативного реагирования — «Взаимодействие-2021», которые состоятся в октябре на полигоне Харб-Майдон».

Командир 201-й базы полковник Сергей Горячев доложил Теплинскому о составе, укомплектованности и материально-техническом состоянии вверенного ему соединения. В ходе посещения полигона Ляур начальник штаба ЦВО проверил состояние учебно-материальной базы подразделений и оценил деятельность командиров при организации учебного процесса.

Отмечается, что при инспектировании особое внимание уделялось защищённости российских объектов на территории Душанбинского и Бохтарского военных городков от возможных террористических атак.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент Таджикистан не собирается привлекать для охраны границы с Афганистаном силы стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).