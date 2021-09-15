Российскую военную базу в Таджикистане проинспектировал начальник штаба ЦВО
Екатеринбург, 15 сентября, 2021, 04:10 — ИА Регнум. Расположенную в Таджикистане 201-ю российскую военную базу с инспекторской проверкой посетил начальник штаба Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Михаил Теплинский. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.
В рамках визита Теплинский встретился с начальником генерального штаба — первым заместителем министра обороны Таджикистана генерал-лейтенантом Эмомали Собирзода.
Командир 201-й базы полковник Сергей Горячев доложил Теплинскому о составе, укомплектованности и материально-техническом состоянии вверенного ему соединения. В ходе посещения полигона Ляур начальник штаба ЦВО проверил состояние учебно-материальной базы подразделений и оценил деятельность командиров при организации учебного процесса.
Отмечается, что при инспектировании особое внимание уделялось защищённости российских объектов на территории Душанбинского и Бохтарского военных городков от возможных террористических атак.
Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент Таджикистан не собирается привлекать для охраны границы с Афганистаном силы стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).