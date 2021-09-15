Тюмень, 15 сентября, 2021, 04:09 — ИА Регнум. В Тюменской области на карантин в связи с заболеванием COVID-19 ушли три класса в двух школах. Об этом сообщили «Тюменской линии» в региональном оперативном штабе.

Hastnik.ru Карантин

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Всего по состоянию на 13 сентября заболели 11 школьников, ещё 52 — контактные. Кроме того, в 20 детских садах Тюменской области закрыто 30 групп. Там заболели 25 детей, контактных — 629 человек.

В образовательных учреждениях, где выявлены заболевшие, проводятся противоэпидемиологические мероприятия.