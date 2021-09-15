Штат Миссури, США, 15 сентября, 2021, 04:00 — ИА Регнум. Аварийную посадку совершил стелс-бомбардировщик В-2 ВС США в американском штате Миссури. Об этом 15 сентября сообщает телеканал Fox News.

U.S. Air Force Бомбардировщик B-2

Инцидент произошёл на базе ВВС США Уайтмен. Уточняется, что у самолёта произошёл сбой в ходе выполнения учебной миссии. Бомбардировщик совершил вынужденную посадку, в результате которой получил повреждения.

Пострадавших в результате инцидента нет, размеры материального ущерба устанавливаются. Представитель командования глобальных ударных сил ВВС США Дженнифер Грин уточнил, что началось расследование причин и обстоятельств инцидента, в настоящее время специалисты оценивают техническое состояние самолёта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении легкомоторного самолёта под Лос-Анджелесом в американском штате Калифорния.