Холмск, Сахалинская область, 15 сентября, 2021, 03:56 — ИА Регнум. Пожар произошел возле жилого дома в городе Холмске Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Пожар

По его данным, в районе дома № 64 по улице Колхозной загорелось сено. К моменту прибытия спасателей уже горели 120 тюков, огнем была охвачена площадь 75 квадратных метров. Пожар был полностью ликвидирован, пострадавших не было. Причины возгорания пока неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в Ульяновской области произошли три травяных пожара. Возгорания были зафиксированы в Мелекесском, Радищевском и Терегнульском районах. Общая площадь возгораний оценивалась в 0,137 гектара.