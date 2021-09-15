Тамбов, 15 сентября, 2021, 03:49 — ИА Регнум. В арбитраж Тамбовской области поступил банкротный иск, адресованный ООО «ЖК «Видный», которое числится застройщиком дома в проезде Запрудный, 10 в Тамбове. Иск от кредитора пока судом не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Заявление от ООО «СМУ-9» поступило в суд 14 сентября 2021 года. Сумма исковых требований — 505 870 рублей. В августе СМУ-9 через суд получило судебный приказ о взыскании с ООО задолженности по договору подряда от 25.09.2020 года в размере 499 376 рублей и расходов по оплате госпошлины в размере 6494 рублей.

ООО «ЖК «Видный» в конце мая 2021 года также проиграло иск АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области». С общества была взыскана задолженность по договору о передаче прав и обязанностей по договору аренды участка в размере 144 026 000 рублей, проценты — 24 627 852 рубля 42 копейки и проценты за несвоевременную оплату по договору «за период с 21.05.2020 г. по день фактической оплаты». Вердикт по этому делу оспаривается, жалобу рассмотрят 16 сентября. В основе спора лежал договор от 2018 года. Из этого же дела известно, что ООО является застройщиком дома на участке по адресу: Тамбов, проезд Запрудный, 10 общей площадью 6935 кв.м.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в феврале 2016 года. Владелец и директор — Сергей Юрин, который имеет доли ещё в ряде компаний из сферы строительства.