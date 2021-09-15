Петропавловск-Камчатский, 15 сентября, 2021, 03:35 — ИА Регнум. На Камчатском рыбохозяйственном совете, который провёл 15 сентября губернатор Владимир Солодов, было предложено провести в регионе в завершении лососевой путины Дни Камчатки рыбацкой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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День рыбака традиционно отмечается во второе воскресенье июля, но в это время в самом разгаре путина и виновники профессионального праздника находятся на промысле.

Дни Камчатки рыбацкой предлагается приурочить к 8 октября — в этот день в 1936 году началась первая экспедиция базы активного лова в районе Олюторского залива.

«Этот праздник имеет большое значение для жителей региона, ведь в рыбопромысловой отрасли региона трудится около 16 тысяч человек. Мне кажется, очень важно, чтобы мы позиционировали нашу отрасль как ведущую, привлекательную, перспективную, в том числе среди молодёжи Камчатки. На самом деле это намного более важно, чем высокие уловы», — сказал Владимир Солодов.

Предполается, что все праздничные мероприятия будут объединены в один тематический фестиваль.

Как сообщало ИА REGNUM, рыбаки Камчатки по итогам путины-2021 на 20% превзошли прогноз науки по вылову тихоокеанских лососей и тем самым подтвердили лидирующие позиции региона, об этом в ходе расширенного заседания Камчатского рыбохозяйственного совета с участие члена Совета федерации РФ Бориса Невзорова заявил губернатор края Владимир Солодов.