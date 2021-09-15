Москва, 15 сентября, 2021, 03:27 — ИА Регнум. По данным ФГИС «Единый реестр проверок», на ноябрь 2021 года в отношении ООО «Яндекс», бенефициарами которого являются две нидерландские компании, запланировано две проверки. Одну проведёт управление по вопросам миграции ГУ МВД РФ по городу Москве, а вторую — департамент труда и социальной защиты населения столицы, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

Обе проверки — плановые и займут десять дней.

Выдержка из базы проверок

По данным ФГИС, «Яндекс» был объектом проверок 19 раз. Так, в августе 2021 года прошли три проверки — со стороны управления Роспотребнадзора по Ростовской области и Гострудинспекции Москвы. Одна из проверок инспекции, детали которой не уточнялись, в августе закончилась объявлением предостережения.

Следы ведут в офшоры — миллиарды «Яндекса» и скандал с ФАС

Напомним, 22 сентября 2021 года в арбитраже Москвы запланировано рассмотрение дела с участием «Яндекса», ставшего фигурантом антимонопольного расследования.

Также ранее ИА REGNUMвыступило против монополии и цензуры «Яндекса» и обратилось к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с заявлением, в котором просит принять меры прокурорского надзора.