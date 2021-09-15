Москва, 15 сентября, 2021, 03:23 — ИА Регнум. Стартовавшая с космодрома Байконур российская ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» успешно вывела на запланированные орбиты 34 британских спутника связи OneWeb. Об этом 15 сентября сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Laspace.ru Разгонный блок «Фрегат» выводит спутник на орбиту

госкорпорация «Роскосмос» "Зарубежные заказчики компании «Главкосмос» (входит в Роскосмос) подтвердили выполнение контрактных обязательств. Все аппараты приняты на связь заказчиком».

Разгонный блок «Фрегат», обеспечивший разведение девяти групп космических аппаратов на целевые орбиты, будет сведён с околоземной орбиты, а его «несгораемые элементы затопят в ненаселенной части Тихого океана». Отмечается, что данный полёт является юбилейным, 100-м для «Фрегата», созданного Научно-производственным объединением имени С. А. Лавочкина.

С учётом последнего запуска, состав спутниковой группировки OneWeb, предназначенной для обеспечения высокоскоростного доступа в Интернет в любой точке Земли, достиг 322 аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, российская ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Байконур с партией из 34 британских спутников связи OneWeb.

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