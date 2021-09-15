Южно-Сахалинск, 15 сентября, 2021, 03:20 — ИА Регнум. Три землетрясения произошли в акватории Тихого океана в районе Курильских островов, сообщает сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Zeml.info Землетрясение

По его данным, магнитуда сейсмособытий составляла от 2,1 до 3,0. Эпицентры подземных толчков находились рядом с островами Малой Курильской гряды. Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало. Обращений от жителей Курильских островов в экстренные службы не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября землетрясение магнитудой 5,3 произошло у восточного побережья Камчатки. Его очаг находился в 117 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 80 километров. Жители региона подземных толчков не ощутили.