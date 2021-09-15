Вашингтон, , 03:13 — REGNUM Отказом на предложение президента США Джозефа Байдена провести саммит ответил лидер КНР Си Цзиньпин. Об этом 15 сентября пишет издание Financial Times.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что предложение было выдвинуто американским лидером в ходе 1,5-часового телефонного разговора. Президент США предложил провести саммит в очном формате, чтобы выйти из тупика в отношениях между США и КНР.

Китайский лидер ответил на предложение о встрече отказом, настояв при этом на том, чтобы Вашингтон выбрал менее резкий тон в отношении Пекина.

Администрация Белого дома пока не дала никаких комментариев по поводу данной публикации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Дональд Трамп отверг предположения о том, что он, якобы, собирался атаковать Китай.

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