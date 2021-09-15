Вашингтон, 15 сентября, 2021, 03:13 — ИА Регнум. Отказом на предложение президента США Джозефа Байдена провести саммит ответил лидер КНР Си Цзиньпин. Об этом 15 сентября пишет издание Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Уточняется, что предложение было выдвинуто американским лидером в ходе 1,5-часового телефонного разговора. Президент США предложил провести саммит в очном формате, чтобы выйти из тупика в отношениях между США и КНР.

Китайский лидер ответил на предложение о встрече отказом, настояв при этом на том, чтобы Вашингтон выбрал менее резкий тон в отношении Пекина.

Администрация Белого дома пока не дала никаких комментариев по поводу данной публикации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Дональд Трамп отверг предположения о том, что он якобы собирался атаковать Китай.